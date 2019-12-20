Россия и Украина договорились по транзиту газа
Представитель «Газпрома» сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины, передает РИА «Новости».
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — сообщили в «Газпроме».
Подробности достигнутых договоренностей не приводятся.
Газовые переговоры Украины, России и ЕС продолжились в Минске.
Ранее сообщалось, что «Газпром» готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить «Нафтогазу» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Уладить конфликт: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу»
— Путин: Москва стремится к заключению договора по транзиту газа с Украиной