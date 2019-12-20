Россия и Украина договорились по транзиту газа

Представитель «Газпрома» сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины, передает РИА «Новости».

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — сообщили в «Газпроме».

Подробности достигнутых договоренностей не приводятся.

Газовые переговоры Украины, России и ЕС продолжились в Минске.

Ранее сообщалось, что «Газпром» готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить «Нафтогазу» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

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