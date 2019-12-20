Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах. Об этом информирует ТАСС.

По ее словам, это связано с тем, что оклады медработников устанавливаются регионами на нескольких уровнях: субъекта, руководителя медицинской организации и коллективного договора.

Она уточнила, что на этот счет Российская трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ ежегодно выпускает отраслевые рекомендации по зарплатам, однако не все регионы придерживаются установленных норм.

«И та разница, которая сложилась сегодня по оплате труда внутри региона, связана с различными порядками установления внутри региона», — пояснила Голикова.

Вице-премьер также добавила, что поручение президента России Владимира Путина о необходимости формирования единообразной структуры оплаты труда планируется реализовать к сентябрю 2020 года.

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