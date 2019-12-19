Путин вспомнил об огородниках, отвечая на вопрос про 31 декабря

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Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции отвечая на вопрос про 31 декабря, вспомнил про интересы «огородников».

По словам Путина, решение вопроса о переносе выходного дня на 31 декабря в спешке накануне Нового года может затронуть интересы огородников.

Он отметил, что некоторые работодатели объявляют этот день выходным, и он приветствует это решение.

Путин назвал такой шаг логичным.

Ранее 31 декабря выходным днем объявили около 20 регионов России.

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