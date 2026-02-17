Размер шрифта
Госдума приняла закон об отключении связи по запросу ФСБ

Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

На пленарном заседании в Госдуме депутаты приняли во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые будут определены правительством России. Информация о движении закона размещена на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект требует от операторов связи немедленно отключать услуги абонентам по запросу ФСБ России в случаях, предусмотренных нормативными актами, одобренными президентом и правительством РФ.

Также новые нормы освобождают операторов связи от ответственности за неисполнение или некачественное предоставление услуг, если отключение произошло по запросу ФСБ. Это сделано для защиты граждан в условиях угроз безопасности, включая атаки беспилотников.

Закон был предложен правительством в ноябре и принят в первом чтении в конце января.

В случае если закон подпишет президент России Владимир Путин, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

Ранее стало известно, что в России могут начать отслеживать подозрительную активность детских сим-карт.
 
