В Запорожской области создадут подразделение МЧС по защите Запорожской АЭС

МЧС России создаст спецподразделение пожарных для защиты Запорожской АЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Для защиты Запорожской АЭС в структуре МЧС России планируется создать специальное подразделение Федеральной противопожарной службы (ФПС). Об этом говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации <…> предлагается увеличение численности, необходимой для создания специального подразделения ФПС ГПС в целях противопожарного прикрытия Запорожской атомной станции», — говорится в документе.

По планам, в подразделении будут служить 211 человек, а реализация этого проекта запланирована на 2027-2028 годы.

Кроме того, МЧС предлагает увеличить подразделения пожарных на территории ДНР и ЛНР в два этапа. На первом этапе планируется разработать новые подходы и технологии тушения пожаров в условиях ведения боевых действий, а на втором — увеличить подразделения пожарных в регионах на 925 человек, включая создание новых отрядов.

Если данный проект будет принят, то указ вступит в силу 1 апреля 2026 года.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года, реакторы находятся в режиме холодного останова. Объекты станции находятся в собственности России.

Ранее США предложили взять ЗАЭС под свой контроль, но Россия отклонила эту идею.
 
