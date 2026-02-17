В Волгограде рассмотрят иск об изъятии имущества у экс-судьи Сапеги

Генпрокуратура направила в Ворошиловский районный суд Волгограда иск об изъятии в доход государства имущества бывшего нижегородского судьи Вячеслава Сапеги. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Уточняется, что надзорное ведомство требует изъять в доход шесть объектов недвижимости и три автомобиля. Соответчиками по делу проходят жена экс-судьи Светлана Сапега, отец и мать супруги Анатолий и Лариса Щербинины, а также бывшая жена Наталья Сапега, занимающая должность руководителя управления Росреестра по Волгоградской области.

Отмечается, что предварительное заседание по делу назначено на 2 марта.

Сапега с 1997 по 2006 годы работал на различных должностях в прокуратуре, позднее — в Минюсте РФ и Верховном суде РФ. В 2012 году его назначили судьей Нижегородского районного суда, а через год — на должность заместителя председателя этого же суда. Позднее Сапега занимал должности председателя суда и председателя совета судей Нижегородской области. 12 февраля стало он ушел в отставку после требований об изъятии имущества.

Также сообщалось, что бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов отказался оспаривать решение изъять у него и его компаньона Андрея Марченко 9 млрд рублей, которые они легализовали, построив объекты недвижимости с нарушением законодательства.

