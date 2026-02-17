Путин поучаствует в наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив

Президент России Владимир Путин завтра примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В публикации отмечается, что на заседании подведут итоги работы агентства за 2025 год, а также наметят цели на будущее.

Во время встречи будут представлены результаты Национального рейтинга качества жизни в регионах, а также ключевые проекты в соцсфере, области подготовки кадров, экологии, поддержки предпринимательства и технологического развития.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Путина сверхнагруженный график. По словам представителя Кремля, глава государства, как правило, работает до глубокой ночи и буквально не хватает суток, чтобы справиться со всеми делами.

Также Песков рассказывал, что президент никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Изредка у Путина получается выкроить несколько выходных дней, однако даже такие выходные не являются полноценными, отметил Песков.

Ранее стали известны планы Путина на неделю.