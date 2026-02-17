Мужчина приставал к женщинам с детьми в тюменском ЖК

Ura.ru: неизвестный напал на женщину с ребенком в Тюмени

Житель Тюмени приставал к женщинам и их детям. Его задержали сотрудники ППС. Об этом стало известно URA.RU.

По словам очевидцев, подозрительный мужчина домогался женщин, гулявших с детьми на территории ЖК «Новин».

«В неадекватном состоянии он лез к ним в интимные места и даже набросился на ребенка», — сообщила одна из пострадавших.

Свидетели вызвали полицию, после чего мужчина был задержан.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили информацию о произошедшем накануне инциденте. Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1981 года рождения. Пострадавшие написали на него заявления.

«Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, устанавливаются детали произошедшего, после чего его действиям будет дана правовая оценка», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

