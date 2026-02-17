Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала польским властям послушать оперу Михаила Глинки «Иван Сусанин» вместо требований репараций. Об этом сообщает ТАСС.

«В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», — отметила Захарова.

Опера повествует о событиях 1613 года, в ней описывается поход польских войск на Москву.

17 февраля издание Financial Times писало, что Польша готовит иск о «репарациях» против России за последствия «советского господства».

Авторы публикации напоминают, что в 2022 году Варшава потребовала от Германии €1,3 трлн компенсации за преступления времен Второй мировой войны. Бартош Гондек, директор института, которому премьер-министр Дональд Туск поручил расследовать «исторические преступления России», сказал, что новое расследование будет гораздо более масштабным, чем его работа по изучению жестокости нацистов, поскольку «советское господство» в Польше длилось более 40 лет.

При этом Гондек заявил, что «преждевременно» обсуждать вопрос о том, может ли компенсация, запрашиваемая у Москвы, превысить сумму, требуемую от Берлина, поскольку расследование против РФ проводить сложнее из-за невозможности получить доступ к секретным российским архивам. Кроме того, он утверждает, что многие необходимые документы были фальсифицированы или уничтожены в советское время.

Ранее Орбан сделал заявление о российских «репарациях».