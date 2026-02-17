Серебряный призер Олимпиады рассказал, сможет ли Петросян бороться за медаль Игр

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт заявил, что россиянка Аделия Петросян может претендовать на медаль Олимпиды, передает «Чемпионат».

«У Петросян сложные элементы, которые могут позволить Петросян побороться за попадание в последнюю разминку. А там, в произвольной программе, уже можно претендовать и на медали», — сказал Энберт.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.



Ранее первый тренер Петросян дал совет фигуристке.