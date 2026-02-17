Размер шрифта
В Женеве завершился второй раунд переговоров Ирана и США

Axios: второй раунд переговоров США с Ираном в Женеве завершился
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

В Женеве завершился второй раунд переговоров Ирана и США. Об этом в соцсети X сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

«Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе, которые проходили сегодня в Женеве, закончился», — написал он.

Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля в Омане. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

Ранее в США раскрыли, как Вашингтон хочет достичь сделки с Тегераном.
 
