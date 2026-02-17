Производитель «Рижского бальзама» оказался в долгах перед Латвией

Рижский производитель алкогольной продукции Latvijas balzams («Латвийский бальзам») столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Как сообщает телерадиокомпания LSM, предприятие задолжало государству €28 млн в виде налогов и запросило юридическую защиту от кредиторов.

Государственная налоговая служба начала процесс взыскания задолженности еще в ноябре 2025 года. Спустя квартал суд принял решение об инициировании процедуры защиты от кредиторов, которая позволяет компании, испытывающей проблемы с платежеспособностью, получить отсрочку для реструктуризации финансов.

Представители Latvijas balzams объясняют ситуацию финансовыми потерями, связанными с заморозкой активов в России, а также последствиями кибератаки, которая нарушила денежные потоки и привела к несвоевременной оплате налогов.

По данным издания, Latvijas balzams выдавала крупные кредиты на десятки миллионов евро аффилированным структурам, входящим в холдинг. Latvijas balzams обеспечивает работой около 360 человек. С 2002 по 2024 год компания внесла в государственный бюджет Латвии почти €2 млрд в виде налоговых отчислений.

