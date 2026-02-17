Размер шрифта
В Подмосковье спасли женщину, у которой случился инсульт при родах близнецов

В Подмосковье у женщины, перенесшей инсульт во время родов, родились близнецы
Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье у женщины произошел инсульт прямо во время родов. Врачам удалось спасти ее и появившихся на свет близнецов. Об этом сообщается на портале Правительства Московской области.

На 35-й неделе беременности женщину экстренно доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства с тяжелой преэклампсией. Еще дома у нее случился приступ мигрени, от которой она страдала с 14 лет. В результате женщина потеряла сознание, и у нее произошел первичный эпилептический приступ. Муж быстро оказал ей первую помощь и вызвал скорую.

В больнице врачи провели кесарево сечение, извлекли близнецов Максима и Илью. Сразу после рождения первого ребенка у матери возникли новые судороги и инсульт. За жизнь роженицы и ее детей боролись анестезиологи-реаниматологи, акушеры и неонатологи.

«Для контроля судорог пациентке вводились сильнодействующие противосудорожные препараты. Параллельно начали терапию, направленную на снижение внутричерепного давления и борьбу с отёком мозга, вызванным инсультом», – рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Кулигин.

Новоиспеченная мать уже восстановилась и чувствует себя хорошо, ее сыновья появились на свет в тяжелом состоянии, но сейчас полностью здоровы. Семья воссоединилась и выписалась домой.

Ранее в Подмосковье спасли школьницу, которую ударило током в ванной из-за телефона.
 
