Общество

СМИ сообщили о жертвах во время взрыва в военной комендатуре в Ленобласти

78.ru: два человека погибли во время взрыва в военной комендатуре в Ленобласти
Telegram-канал Mash на Мойке

В Ленобласти два человека не выжили во время взрыва в здании военной комендатуры. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, обрушился второй и третий этаж. Не исключается, что разрушение может продолжиться. Как утверждает Telegram-канал Baza, речь идет еще и о чердачных перекрытиях.

«Помимо погибших, под завалами могут оставаться ещё 3-4 человека», – сообщается в публикации.

На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб, которым предстоит в том числе и выяснить обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в Сертолово Всеволожского района. Что именно стало причиной взрыва, не уточняется.

До этого в Удмуртии произошли взрывы над Ижевском. Как рассказали местные жители, они услышали не менее пяти хлопков утром. Также люди сообщали о ярких вспышках в небе.

В этот момент работали средства противовоздушной обороны. Аэропорт в городе временно не работал.

Ранее СМИ сообщили о попытке ВСУ атаковать Татарстан.
 
