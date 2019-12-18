Рост ВВП России в ноябре замедлился до 1,6%

Рост ВВП России в ноябре в годовом выражении замедлился до 1,6% с 2,3% в октябре, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

По итогам 11 месяцев ВВП составил 1,3% год к году.

Текущая динамика, отметили в МЭРТ, укладывается в ожидания министерства по росту ВВП в IV квартале и по 2019 году в целом.

Там отметили, что существует риск дальнейшего ослабления экономической активности в декабре и начале 2020 года до начала восстановления темпов роста кредитной активности и совокупного спроса.

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