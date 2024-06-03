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Бастрыкин запросил доклад по делу в отношении таксиста, высадившего ветеранов СВО

Бастрыкин запросил доклад по делу об оскорбившем ветеранов СВО водителе такси

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Depositphotos

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий таксиста в отношении участников СВО. Об этом ТАСС сообщили в СК.

Отмечается, что глава СК поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Как сообщили в Следственном комитете, ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Москве водитель такси негативно высказывался в отношении граждан России и высадил из машины пассажиров — участников спецоперации.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

3 июня водитель, высадивший участников СВО, поделился подробностями произошедшего. В беседе с журналистами мужчина заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» упоминался в разговоре военных, но не был основной причиной произошедшего. Водитель решил завершить поездку после того, как клиенты изменили способ оплаты во время поездки.

До этого один из участников СВО рассказал о конфликте. По его словам, вместе с другими бойцами после встречи они вызвали машину и во время поездки затронули тему теракта. После этого водитель потребовал отменить поездку и попытался вытащить из автомобиля одного из пассажиров.

Ранее в Волгограде на участника СВО напали, избили и украли у него три миллиона рублей.

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