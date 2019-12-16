Названы регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.

Согласно документу, столичные отходы будут вывозить в Калужскую и Владимирскую области. Остальной мусор будет направляться в Московскую область на комплексы переработки отходов.

Проект содержит в себе перспективы накопления, обработки и утилизации отходов на ближайшее десятилетие, то есть до конца 2029 года.

Стоит отметить, что в списке отсутствует полигон на станции Шиес в Архангельской области. Против вывоза мусора на данную территорию уже больше года выступают экоактивисты, развернувшие в окрестностях станции палаточный городок.

До этого стало известно, что робота для утилизации радиоактивного мусора протестируют в РФ.