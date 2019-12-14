Приставы опровергли информацию о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 ноября 2019 года всего действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд из России.

Ранее сообщалось, что из-за невыплаченных алиментов невыездными числятся около 1,5 млн россиян. 13 млн граждан не могут выехать заграницу из-за неоплаченных штрафов ГИБДД, 2,5 млн из-за долгов за услуги ЖКХ, и около 7-8 млн человек по причине долгов по кредитам.

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