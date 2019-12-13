Захарова присоединилась к шуткам Путина и Зеленского про газ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook ответ украинского президента Владимира Зеленского его российскому коллеге Владимиру Путину про газ.

Она написала, что у России тоже есть Газопровод и процитировала строки из детского стихотворения.

«А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, А есть из блюдца не хотят!», — содержится в посте.

Кроме того, на этот счет также успела высказаться телеведущая Ольга Скабеева и телеведущий Владимир Соловьев.

Речь идет о ситуации, которая произошла 9 декабря в Париже на пресс-конференции после завершения встречи «нормандской четверки». В ходе нее на вопрос о заключении нового газового контракта Путин ответил детским стихотворением.

«А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет», — сказал он.

Позже Зеленский, в свою очередь, отреагировал шуткой на реплику Путина в эфире украинской телепередачи.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — произнес глава Украины.