Захарова присоединилась к шуткам Путина и Зеленского про газ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook ответ украинского президента Владимира Зеленского его российскому коллеге Владимиру Путину про газ.
Она написала, что у России тоже есть Газопровод и процитировала строки из детского стихотворения.
«А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, А есть из блюдца не хотят!», — содержится в посте.
Кроме того, на этот счет также успела высказаться телеведущая Ольга Скабеева и телеведущий Владимир Соловьев.
Речь идет о ситуации, которая произошла 9 декабря в Париже на пресс-конференции после завершения встречи «нормандской четверки». В ходе нее на вопрос о заключении нового газового контракта Путин ответил детским стихотворением.
«А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет», — сказал он.
Позже Зеленский, в свою очередь, отреагировал шуткой на реплику Путина в эфире украинской телепередачи.
«А у нас газопровод. И в этом баланс», — произнес глава Украины.