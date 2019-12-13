Евросоюз решил продлить санкции против России

Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник на полях Евросовета.

По его словам, на саммите ЕС, который прошел 12 декабря, лидеры обсуждали не только климатические проблемы, но и другие вопросы.

«Среди них была и Россия. Санкции были продлены», — утверждает источник.

До этого сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России