Треть работодателей не планируют выплачивать новогоднюю премию, показал опрос

34% российских работодателей не планируют выплачивать новогодние премии сотрудникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала Superjob.

Согласно имеющимся данным, только 16% компаний будут премировать всех работников. Еще 20% работодателей выплатят премии выборочно.

Отмечается, что 59% не ожидают годовую премию, около 29% рассчитывают на ее получение, а 12% затруднились ответить.

При этом в 2018 году 41% работодателей не планировали выплачивать премии, 24% заявили о выборочных премиях, 21% планировали премировать всех сотрудников.

Опрос проводился среди 500 представителей российских компаний и 2,5 тысяч работников.

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