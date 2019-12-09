Корпорация МСП провела презентацию Бизнес-навигатора МСП в рамках Межправкомиссии в Баку

9 декабря 2019 года в Баку состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Одним из ключевых вопросов в повестке заседания стало российско-азербайджанское сотрудничество по линии малого и среднего предпринимательства. В ходе мероприятия представители Корпорации МСП рассказали о проекте по развитию информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП России и Азербайджана с помощью сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, реализуемый совместно с Агентством развития малого и среднего бизнеса Республики Азербайджан в соответствии с ранее подписанным Меморандумом о взаимопонимании и «дорожной картой».

В своем выступлении заместитель генерального директора Корпорации МСП Светлана Кузнецова подчеркнула, что данный проект является перспективным инструментом расширения торгово-экономического сотрудничества России и Азербайджана, а также развития кооперационных связей субъектов МСП обеих стран.

Стоит отметить, что в настоящий момент азербайджанские компании, осуществляющие или планирующие осуществлять деятельность в России могут воспользоваться сервисами Портала, пройдя процедуру регистрации. Все сервисы Портала доступны зарегистрированным на Портале пользователям для открытия, расширения или продолжения своего бизнеса на всей территории Российской Федерации.

Кроме того, в августе 2018 года приняты поправки к Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которыми снято ограничение по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП в 49%. В связи с отменой данного ограничения азербайджанские малые и средние предприятия, зарегистрированные в России, могут принимать участие в закупках крупнейших заказчиков в рамках специально установленной российским законодательством квоты для субъектов МСП

Заседание межправкомиссии прошло под председательством Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина и Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Абдуллы оглы Мустафаева.