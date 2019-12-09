Германия заявила об отсутствии причин для отмены антироссийских санкций

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался об отмене санкций в отношении России. Об этом сообщает Twitter пресс-службы МИД ФРГ.

Он подчеркнул, что роль России в достижении мира на украинской территории является «ключом к улучшению отношений между Евросоюзом и Россией».

Министр добавил, что жители Восточной Украины «слишком долго ждали мира».

«На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС», — заявил Маас.

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