В Госдуме назвали мотив решивших сократить добычу нефти стран ОПЕК+

В Госдуме предполагают, что мотивом стран ОПЕК+, заявивших о дополнительном сокрушении добычи нефти, является удержание цены барреля в определенной вилке. Об этом сказал RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Депутат напомнил, что целью ОПЕК+ является удержание стоимости барреля нефти. Поэтому страны-участницы соглашения стали действовать, словно единый организм, учитывая мировой запас нефти.

«Если страны ОПЕК+ понимают, что запасы увеличиваются, они договариваются о большей выработке. Так же происходит и если запасы уменьшаются», — объяснил Ананских.

Он одобрил это решение и назвал его осмысленным.

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