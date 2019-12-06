Глава «Нафтогаза» заявил о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, заявил, что по решению Стокгольмского арбитражного суда компании удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд. Об этом сообщает LIGA.net.

По его словам, это 45% компенсации, которая была присуждена арбитражем в феврале 2018 года.

«Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», — сказал Коболев.

Также он добавил, что «Нафтогаз» работает над процессом взыскания оставшейся суммы. По расчетам Коболева, это около $3 млрд с учетом процентов.

Глава «Нафтогаза» отметил, что, если «Газпром» не вернет оставшуюся часть компенсации, то они получат разрешение украинских судов на продажу активов российской компании.

До этого сообщалось, что «Нафтогазу Украины» не удалось через суды добиться ареста активов «Газпрома» в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража.

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