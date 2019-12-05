Оператор «Северного потока --2» активизировал укладку труб

Оператор «Северного потока --2» компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб. Об этом сообщает ТАСС.

Глава австрийской OMV AG, которая является партнером «Газпрома» по проекту, Райнер Зеле заявил об активизации работ по укладке трубопровода. прогресс по укладке газопровода будет зависеть от погодных условий.

«Я вижу, что они вновь начали работы по укладке трубопровода. Давайте не тратить время на разговоры, а прокладывать трубу», — сказал Зеле.