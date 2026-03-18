Рок-группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в России

Американская рок-группа Linkin Park зарегистрировала в России товарный знак своего логотипа. Данные об этом появились в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Из документа следует, что заявка была подана в Роспатент 1 апреля 2025 года. В качестве заявителя указана компания «Линкин Парк» (Калифорния, США). Роспатент принял положительное решение о регистрации товарного знака в марте этого года. Среди услуг, которые группа хочет предоставлять и продавать в России под своим лейблом, названы: музыкальные звукозаписи, DVD-диски, а также одежда и обувь. Кроме того, в перечне присутствуют и развлекательные услуги, в том числе концерты, интервью, фан-клубы, онлайн-журналы и конкурсы.

В феврале прошлого года компания DB Ventures, совладельцем которой является бывший футболист Дэвид Бекхэм, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак David Beckham. Таким образом, компания сможет производить и продавать на территории России ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы и тюли, дорожные пледы, спальные мешки и другое.

Ранее в Роспатенте раскрыли, смогут ли артисты использовать иностранные псевдонимы.