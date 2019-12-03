Путин одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

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Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по... Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по...
Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующий год, а также на плановый период 2021-2022 год. Об этом сообщает ТАСС.

В 2020 году запланированные доходы должны превысить 20,3 трлн рублей. Через год они вырастут до 21,246 трлн руб., а в 2022 году до 22,058 трлн руб.

Кроме того, расходы в 2020 году составят 19,503 трлн руб., в 2021 году они вырастут на 1,131 трлн (по сравнению с 2020 годом), а в 2022 году превысят 21,700 трлн руб.

В законе подчеркивается, что профицит федерального бюджета период с 2020-2022 года будет на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП.

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