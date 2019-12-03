Путин одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

Глава России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующий год, а также на плановый период 2021-2022 год. Об этом сообщает ТАСС.

В 2020 году запланированные доходы должны превысить 20,3 трлн рублей. Через год они вырастут до 21,246 трлн руб., а в 2022 году до 22,058 трлн руб.

Кроме того, расходы в 2020 году составят 19,503 трлн руб., в 2021 году они вырастут на 1,131 трлн (по сравнению с 2020 годом), а в 2022 году превысят 21,700 трлн руб.

В законе подчеркивается, что профицит федерального бюджета период с 2020-2022 года будет на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП.

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