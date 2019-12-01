Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

Правительство России вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с 1,4 млн до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что документ был внесен в Госдуму в июле 2019 года группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно законопроекту, предельная сумма возмещения для юридических лиц составит 1 млн 400 тыс. руб. Повышенный порог возмещения в сумме не более 10 млн руб. установлен для лиц в случае продажи им жилого помещения или земельного участка, на котором расположен какие-либо строения; получения наследства и другого.

Уточняется, что в настоящее время в банках-участниках системы страхования вкладов страхуются средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, страховой лимит которых установлен в размере 1,4 млн руб., за исключением счетов эскроу (не более 10 млн руб.).

Также подчеркивается, что в случае принятия законопроект вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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