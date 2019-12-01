В России станет обязательным маркировать духи и шины с 1 декабря
В России с 1 декабря вступает в силу обязательная маркировка духов, шин, фотокамер, а также некоторых предметов одежды и постельного белья. Об этом сообщает ТАСС.
Новый закон будет распространяться на духи, шины, покрышки, а также на одежду, изготовленную из натуральной или композиционной кожи. Кроме того, будут маркироваться блузки, пальто, полупальто, плащи, куртки, включая лыжные, ветровки и рабочая одежда.
Также маркировкам подлежат постельное, столовое, кухонное и туалетное белье, фотокамеры (кроме кинокамер) и фотовспышки.
Производители принимали участие в пилотном проекте по маркировкам в течение 2019 года.
Ранее сообщалось, что Минпромторг готовится к началу нового этапа оцифровки рынков — в области маркировки.
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