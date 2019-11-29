Украина и РФ начали согласование договора о транзите газа по европейским правилам

Украинская и российская стороны приступили к согласованию договора о присоединении газовых сетей по европейским правилам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы, наконец, получили от россиян их комментарии по договору», — сказали в «Нафтогазе».

Там также отметили, что проект данного договора был передан «Газпрому» на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор от компании не имелось никакого ответа.

Ранее исполнительный директор «Газпрома» Юрий Витренко подчеркнул, что Украина будет надежным партнером европейских стран в вопросах транзита газа и будет действовать в соответствии с европейскими правилами.

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