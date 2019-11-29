Глава пресс-службы Датского энергетического агентства (ДЭА) Туре Фалбе-Хансен заявил, что Компания Nord Stream 2 может продолжить строительство газопровода «Северный поток - 2» к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании в соответствии с решением Датского энергетического агентства (ДЭА) от 30 октября этого года. Об этом пишет ТАСС.

Он подтвердил, что реализация проекта разрешена и может продолжиться.

Стоит отметить, что 30 октября компании Nord Stream 2 было предоставлено разрешение на прокладку газопровода «Северный поток - 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

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