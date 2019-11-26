Греф: прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что в России со временем надо будет ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Когда-то, на мой взгляд, этот налог должен быть раскассирован, должен стать прогрессивным, но на сколько - это серьезная история, — отметил он на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый». — Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности».

По мнению Грефа, вводя прогрессивный налог, важно не пересекать границы приемлемого.

«Мы знаем, [что] страны много экспериментировали с верхней границей налогообложения. Когда она пересекает границы приемлемого, бизнес начинает просто покидать эти юрисдикции - не удерживает ничего. Есть целый ряд европейских стран, где персональный налог превышает 70% - это запредельная величина, и ничто не удерживает бизнес в пределах национальных границ», - отметил глава Сбербанка.