Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинение

Следствие предъявило замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ее проверяют на причастность к другим преступлениям, заявила следователь в Пресненском суде Москвы.

«Ей предъявлено обвинение по трем эпизодам статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), это тяжкое преступление ... Помимо этого следствие располагает информацией о ее причастности к другим аналогичным преступлениям и проверяет ее», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно о задержании пяти сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.

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