ФСБ доставила на допрос в СК замглавы Росалкогольрегулирования

Cотрудники ФСБ доставили на допрос в Следственный комитет замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что накануне стало известно о задержании пяти сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.

«Голосную допрашивают по уголовному делу о должностных злоупотреблениях в управлении Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу», — сообщил источник.

Он добавил, что обыски, выемки документов и допросы по этому делу проводятся в течение нескольких дней.

Голосная была назначена на данную должность в январе 2019 года.