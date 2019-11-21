ФСБ доставила на допрос в СК замглавы Росалкогольрегулирования
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Cотрудники ФСБ доставили на допрос в Следственный комитет замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что накануне стало известно о задержании пяти сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.
«Голосную допрашивают по уголовному делу о должностных злоупотреблениях в управлении Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу», — сообщил источник.
Он добавил, что обыски, выемки документов и допросы по этому делу проводятся в течение нескольких дней.
Голосная была назначена на данную должность в январе 2019 года.