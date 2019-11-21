Тимошенко призвала ЕС не снимать антироссийские санкции

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к Европе с призывом не отменять санкций в отношении России. Об этом сообщают украинские СМИ.

Она заявила, что Украина является единственной страной, на территории которой идет война. Боевые действия, по словам политика, возможно остановить только «общей европейской семьей» и «ни в коем случае не путем капитуляции».

Тимошенко также отметила, что Европа не может «закрыть глаза на оккупацию Донбасса и аннексию Крыма», после чего призвала лидеров государств Евросоюза не отменять финансовые ограничения в отношении России.

Политик попросила европейский представителей помешать навязыванию Украине предложенных в рамках саммита «нормандской четверки» решений, которые приведут к разрушению суверенитета страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Вопрос выживания»: Украина пригрозила выходом из Минска

— Тимошенко объявила о переходе в оппозицию

— Украина заявила о поездке на «нормандскую встречу» с открытым разумом