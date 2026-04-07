В Польше заявили о росте популярности Путина

Myśl Polska: в Польше зафиксировали рост популярности Путина среди ее граждан
В Польше наблюдается изменение отношения ее граждан к России и ее президенту Владимиру Путину. Об этом в своей статье для журнала Myśl Polska написал польский политик Януш Корвин-Микке.

Он отметил, что провел в социальной сети X опрос, согласно результатам которого глава российского государства оказался популярнее президента США Дональда Трампа. Пользователи платформы должны были выбрать более ответственного лидера. Путин уверенно вырвался вперед по результатам голосования.

«Я думаю, что прежние пропорции — 93% поляков, ненавидящих Россию в целом и господина Путина в частности, — сегодня действительно сильно изменились», — заявил автор публикации.

По его словам, главной причиной подобной трансформации стало поведение проживающих в Польше граждан Украины, а также открыто проукраинская политика польских властей.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Польше русофобство «цветет пышным цветом». Он отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях как прямой, так и гибридной войны.

Ранее в Совфеде допустили, что Польша хочет войны с Россией.

 
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
