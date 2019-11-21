Госдума приняла закон о погашении долга работодателя по зарплате без суда
Государственная Дума России приняла в окончательном третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, согласно которым трудовой инспектор имеет право без суда списать задолженность по зарплате напрямую со счетов предприятия. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что списание средств возможно лишь в том случае, если не выполнено предписание.
Отныне в таком случае трудовой инспектор может отправлять требование о списании денег судебным исполнителям, не обращаясь к суду.
Согласно новому закону, трудовой инспектор обязывает работодателя совершить необходимую выплату по зарплате.
В случае, если работодатель не согласен с выплатой, он может обратиться в суд, если обращения не будет, деньги будут списаны напрямую с заработной платы.
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