Силуанов рассказал о неисполнении расходов бюджета в 2019 году

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что неисполнение расходов бюджета России в 2019 году на 1 трлн рублей имеет связь с ужесточением правил для увеличения эффективности трат. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что таким образом он ответил на слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, который сказал о том, что в этом году федеральный бюджет не применил «свои ассигнования и назначения на 1 трлн рублей».

«Когда вы сказали, что не будет исполнено на 1 трлн рублей, то это не то, что в этом году такая особенность. Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета», — пояснил Силуанов.

Он добавил, что в прошлом году около 700 млрд рублей было перенесено на этот год, и теперь сумма неизрасходованного бюджета будет равна примерно 1 трлн рублей.

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