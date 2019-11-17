Закон о выводе ГТС из «Нафтогаза» вступил в силу на Украине
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На Украине вступил в силу закон, который разрешает создать в стране независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из компании «Нафтогаз». Об этом сообщает «Голос Украины».
15 ноября этот указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.
«Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования», — говорится в тесте документа.
Этот закон сможет создать условия для выполнения обязательств по транспортировке газа и работе оператора системы по европейским законодательствам.
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