Закон о выводе ГТС из «Нафтогаза» вступил в силу на Украине

На Украине вступил в силу закон, который разрешает создать в стране независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из компании «Нафтогаз». Об этом сообщает «Голос Украины».

15 ноября этот указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

«Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования», — говорится в тесте документа.

Этот закон сможет создать условия для выполнения обязательств по транспортировке газа и работе оператора системы по европейским законодательствам.

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