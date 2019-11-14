Роструд предупредил о претворяющихся инспекторами мошенниках

В Роструде рассказали о телефонных мошенниках, которые представляются инспекторами компаний и предлагают платные услуги. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В службе рассказали, что россиянам стали звонить злоумышленники под видом инспекторов и говорить о проведении внеплановых проверок. Фальшивые работники начинают предлагать гражданам разные платные услуги и полиграфическую литературу, которая якобы сможет уменьшить последствия от любых проверок инспекции.

Отмечается, что подобные случаи мошенничества были зафиксированы в российской столице, Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях, а также в Мурманской, Липецкой Астраханской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе и других регионах.

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