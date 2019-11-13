Объем штрафов за некачественный бензин вырос в России

В России значительно увеличился объем штрафов за продажу некачественного бензина на АЗС. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что за последний месяц нарушителям были назначены 47 млн штрафных руб., когда за 2018 год 50 млн руб. были выписаны в качестве штрафов за весь год.

Уточняется, что средняя сумма штрафа составляет 580 тыс. рублей.

Эксперты заявили, что рост объема штрафов зависит от увеличения количества проверок АЗС. Так за III квартал 2019 года были взысканы 24,6 млн руб., при этом за первые два квартала сумма составила 22,4 млн рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив

— Стала известна доля суррогатного топлива на заправках РФ

— Выявлен недолив топлива на каждой пятой заправке в России