«Ведомости»: предприниматели опасаются пользоваться льготным НДС для ягод и фруктов

Отечественные производители и продавцы фруктов и ягод пока опасаются пользоваться льготным НДС. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», ссылаясь на поставщиков фруктов и ритейлеров.

Как известно, закон, по которому уменьшилась ставка налога на фрукты и ягоды с 20% до 10%, вступил в силу 1 октября 2019 года.

Однако еще не было одобрено постановление правительства о перечне фруктов и ягод, на которые будет распространяться эта льготная ставка.

Как отмечает спикер Госдумы Вячеслав Володин, благодаря ей отечественные производители фруктов и ягод смогут увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов.

При этом гендиректор компании «Южные земли» Олег Рьянов заявил, что часть компаний по-прежнему работает по старой ставке, а часть — по ставке 10%. По его словам, ФНС может счесть использование льготы нарушением и наложить штраф.