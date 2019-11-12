Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

Нефтедобыча в России является одной из самых дорогостоящих в мире, передает РИА «Новости».

Об этом заявила саудовская нефтяная компания Saudi Aramco со ссылкой на собственное исследование.

Согласно результатам исследования, нефть из России находится в верхней части спектра и равна 42 доллара за баррель на суше и 44 доллара за баррель на море.

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.

В то же время себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте оказалась самой низкой — около 17 долларов за баррель.

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