Россияне смогут совершать автоплатежи с помощью телефона

Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывает возможность совершать платежи по номеру телефона в рамках своей системы, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что услуга будет презентована в первом полугодии 2020 года.

В компании рассказали, что сценарий платежей через СБП с рабочим названием «подписки» в настоящее время находится в разработке.

«В настоящий момент мы прорабатываем возможные варианты реализации данного сценария, говорить о деталях преждевременно», — сказали в компании.

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