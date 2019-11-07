Глава Союза дизайнеров оценил емкость рынка дизайна в России

Емкость рынка дизайнерских услуг в России оценивается в 6 трлн рублей, что почти в два раза меньше рынка инжиниринга, сообщил президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий.

«Рынок дизайна на сегодня — это 6 трлн рублей, рынок инжиниринга – 2,9 трлн рублей, рынок легкой промышленности – 2,3 трлн рублей. Представляете, сколько денег мимо кассы ходит?... По нашей оценке, это оборот, емкость рынка … туда входит и дизайн в легкой промышленности, моде», — сказал Ставицкий в ходе выступления на форуме в области дизайна и архитектуры «Best for Life» в итальянском Комо.

При этом в России есть талантливые дизайнеры, которые работают с мировыми брендами, говорит он.

«Это делала русская девушка – Fiat 500», — привел Ставицкий один из примеров. «Это большая игра, в которой мы принимаем участие, только мы почему-то об этом не знаем. У нас есть герои, за которых нам не стыдно. Задача – популяризировать», — полагает он.

При этом Ставицкий отметил, что в российских вузах сокращаются бюджетные места на соответствующих специальностях, а качество подготовки выпускников не самое высокое.

По его словам, в настоящее время активнее всего в развитие дизайна вкладывается Китай, который строит профильные институты в каждом регионе. Крупнейший в мире центр дизайна открылся в 2017 году в Шанхае.

«Китайцы стали первыми в получении наград в области дизайна, до этого была Бразилия. Китайцы говорят: «Мы уже не копируем, мы создаем тренды», — отметил Ставицкий.

Форум «Best for Life» посвящен трендам в области дизайна жилья, деловых, промышленных и торговых помещений, городской среды.