Медведев потребовал за неделю доработать изменения в работе правительства

Российский премьер Дмитрий Медведев решил, что необходимо учесть замечания с заседания кабмина и доработать изменения в работе правительства. На исполнение своего поручения он дал одну неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Олега Осипова.

По мнению премьера, изменения в регламенте работы кабмина нужны для совершенствования законопроектной деятельности.

Также Медведев отметил, что законотворчеством в России должны заниматься специальные люди, которым это поручено.

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