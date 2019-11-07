Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольных нефтяных полей Сирии

Высокопоставленный представитель госдепартамента рассказал о том, что происходит на подконтрольных США нефтедобывающих полях в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что добыча нефти осуществляется местными властями.

Представитель госдепа, отвечая на вопрос по участию американских компаний в добыче, добавил, что власти США не давали указаний об особых действиях на месторождениях нефти.

Отмечается, что 90% сирийской нефти располагаются на восточном берегу реки Евфрат. Ранее этот район был источником прибыли террористических организаций, однако затем стал подконтрольным союзным США курдским отрядам «Сирийских демократических сил» (SDF).

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