Минтруд хочет упростить процесс назначения и выплаты пенсий для россиян

Российское министерство труда хочет исключить ряд документов, которые россияне подавали в ПФР для назначения и получения пенсий. Об этом говорится на сайте ведомства.

Такими нововведениями ведомство планирует оптимизировать порядок предоставления Пенсионным фондом России выплат по страховым и накопительным пенсиям.

Минтруд назвал некоторые документы, которые в настоящее время россияне подают для получения пенсии, избыточными. Например, в число лишних сведений входят документы, выданные жилищно-эксплуатационными организациями или органами местного самоуправления.

«Основанием для установления пенсий являются в том числе сведения, содержащиеся в федеральных государственных информационных системах», — говорится в документе.

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