Apple купила бренд у российской компании
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Компания Apple купила у российской группы компаний ISBC торговый знак AIRTAG. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В российской компании отметили, что после осуществленной сделки намерены продавать свои продукты под единым брендом ISBC. Условия соглашения не разглашаются.
В ISBC заявили, что «вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием».
В Apple также отказались комментировать договор.
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