Apple купила бренд у российской компании

Компания Apple купила у российской группы компаний ISBC торговый знак AIRTAG. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В российской компании отметили, что после осуществленной сделки намерены продавать свои продукты под единым брендом ISBC. Условия соглашения не разглашаются.

В ISBC заявили, что «вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием».

В Apple также отказались комментировать договор.

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